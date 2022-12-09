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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Игнатьев: ЧМ каждые два года? Бред какой-то

09 Декабря 2022 • 14:57 Комментировать

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о возможном проведении чемпионата мира каждые два года. Напомним, сейчас мундиаль проходит раз в четыре года.

«Я не понимаю, как вообще такая идея могла прийти в голову людям, которые разбираются в футболе? Ну это просто бред какой-то. Чем они там думают?» — заявил Игнатьев Sport24.

По мнению эксперта, ФИФА просто хочет заработать еще больше денег, но нереально осуществить эту идею. Игнатьев считает, что нынешний вариант является самым оптимальным, поэтому не стоит ломать уже давно работающую систему.

Стоит отметить, что глава департамента ФИФА Арсен Венгер сообщил об отказе от идеи проведения чемпионата мира каждые два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Борис Игнатьев
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