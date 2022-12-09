В четверг было объявлено об уходе Луиса Энрике с должности главного тренера национальной сборной Испании. Как сообщает Cadena SER, Энрике хотел и дальше работать с командой и надеялся получить новый контракт с Королевской испанской федерацией футбола. Тем не менее, в организации уведомили тренера, что он уходит.

Отмечается, что Федерация предлагала Луису Энрике сделать совместное заявление о расставании, но специалист отказался.

Напомним, что сборная Испании вылетела с чемпионата мира - 2022 уже по итогам 1/8 финала, проиграв Марокко в серии послематчевых пенальти.