​Газзаев против проведения чемпионата мира каждые два года

ФИФА отказалась проводить чемпионат мира каждые два года. Известный российский тренер Валерий Газзаев поддерживает это решение. Он считает, что ценность чемпионата мира серьёзно упала бы, если бы турнир проводился в два раза чаще.

«Это станет рядовым событием, как хоккейный чемпионат мира, который проводится каждый год. На хоккейный чемпионат мира не всегда приезжают звёзды, приезжают студенческие команды, и с футбольным чемпионатом может случиться то же самое», - высказался Газзаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Бывший тренер ЦСКА также отметил, что при проведении чемпионата мира раз в два года организаторы будут иметь дополнительную нагрузку со сроками по подготовку инфраструктуры.