Колосков сомневается, что ЧМ будут проводить зимой

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на предложение Арсена Венера проводить чемпионат мира зимой в африканских странах.

«Чемпионат мира в Катаре — это исключение из правил. До этого все чемпионаты мира проводились примерно в одно и то же время, и всех это устраивало», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

По мнению функционера, вряд ли такая идея приживется, ведь до начала этого турнира все жаловались на неудобное время и отсутствие подготовки.

Напомним, чемпионат мира 2022 года проходит в Катаре. Мундиаль стартовал 20 ноября, а финальная встреча состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил», который вмещает 80 тысяч зрителей.