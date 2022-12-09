Рой Кин: «10 лет назад Роналду был таким же»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о ситуации Криштиану Роналду.

«Должны ли футболисты быть идеальными? Роналду был таким же самым в плане характера 10 лет назад, но в следующей игре он делал хет-трик. Тогда ему было 27, и все его прощали.

Сейчас люди говорят, что Роналду делает команды хуже. Но посмотрите на «Ювентус» - они не стали лучше, хотя Роналду ушёл пару лет назад.

В игре со Швейцарией тренер правильно оставил Роналду в запасе, поскольку ему нужен был более мобильный игрок в атаке. Этот игрок сделал хет-трик, а все смотрят на Роналду», - сказал Кин Sky.

Ближайший матч на чемпионате мира сборная Португалии проведёт 10 декабря – против Швейцарии на стадии 1/4 финала.