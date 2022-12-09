Игрок сборной Италии: «Победители Евро и Кубка Америки должны напрямую выходить на чемпионат мира»

Хавбек национальной сборной Италии и миланского «Интера» Николо Барелла считает несправедливостью, что чемпионы Евро и Кубка Америки не получают прямую путевку на мундиаль.

«Я по-прежнему очень расстроен тем, что Италии нет на чемпионате мира в Катаре. Результат отбора был несправедливым, хоть мы и проиграли на поле. В этот раз были мы, в следующий может быть кто-то другой. Думаю, победители Евро и Кубка Америки должны напрямую выходить на чемпионат мира», - передает слова Бареллы Gazzetta dello Sport.

Напомним, что «скуадра адзурра» является действующим чемпионом Европы. В отборе ЧМ-2022 Италия сенсационно проиграла Северной Македонии.