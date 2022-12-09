Холанн назвал свою футбольную мечту

Центральный нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн заявил, что мечтает защищать цвета своей национальной команды на чемпионате мира.

«ЧМ по футболу – это потрясающее событие. Конечно, я мечтаю сыграть на таком турнире. Очень интересно наблюдать за сильнейшими сборными мира. В Катаре уже было несколько фантастических результатов и сенсаций. Теперь нас ждет самая захватывающая стадия турнира, где малейшая ошибка может отправить тебя домой. Это делает мундиаль еще более интересным», - передает слова Эрлинга The National News.

Норвегия смогла выйти на ЧМ-2022, не сумев преодолеть квалификационный турнир.