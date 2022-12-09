Дешам ответил на вопрос об уходе из сборной Франции

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно слухов о возможном уходе с занимаемой должности. Его преемником может стать экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

«Мое будущее и назначение Зидана? Благодарю за вопрос, но сейчас неподходящее время, чтобы обсуждать это. В данный момент все мои мысли о матче ¼ финала чемпионата мира», - приводятся слова специалиста в социальных сетях журналиста Фабрицио Романо.

За путевку в полуфинал мундиаля-2022 сборная Франции поборется с командой Англии. Этот поединок состоится в субботу, 10 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени.