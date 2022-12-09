Павлюченко: Проводить ЧМ зимой? Это неправильный подход

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал слова Арсена Венгера, который предложил проводить чемпионат мира зимой в африканских странах

«Все время в Катаре, что ли? Наверное, это неправильный подход. Любая страна хочет провести чемпионат мира. В России был чемпионат мира. Но мы же зимой не можем проводить из-за погодных условий», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

По мнению эксперта, многие страны хотят принять такой большой турнир, но погодные условия у всех разные, это глупая идея.

Напомним, чемпионат мира 2022 года проходит в Катаре. Турнир стартовал 20 ноября, а финал соревнования состоится 18 декабря.