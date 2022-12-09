Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лахиялов: «Сборная Испании наступает на одни и те же грабли» эксклюзив

09 Декабря 2022 • 13:02 Комментировать
Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вылет сборной Испании с чемпионата мира в Катаре на стадии 1/8 финала. Напомним, «фурия роха» проиграла сборной Марокко 0:3 по пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время.

- Самая главная проблема сборной Испании, я думаю, заключалась в том, что она приехала на чемпионат мира не выигрывать Кубок мира, а показывать, как она умеет играть в футбол, как она может держать мяч по 70-80 процентов игрового времени. Но какова главная цель футбола? Забивать голы, а не катать мяч от одного защитника к другому защитнику, от одного полузащитника к другого полузащитнику и так далее. Наслаждаться надо не этим, а забитыми мячами и победами. За свою философию, на мой взгляд, испанцы и поплатились. Поэтому отставка Луиса Энрике неудивительна.

Судя по потенциалу испанских футболистов, они могли выступить на чемпионате мира лучше. Нынешнюю сборную Испании сравнивают с той, которая брала титулы, в которой играли Фернандо Торрес, Иньеста, Хави. Говорят, что сейчас есть Педри, есть Гави, но это молодые футболисты, не готовые на сегодняшний день выигрывать тяжёлые матчи. Испанцы наступают на одни и те же грабли не первый раз: с прошлого чемпионата мира они тоже вылетели по пенальти, как и с последнего чемпионата Европы. Ну если вы знаете, что не можете выигрывать серию пенальти, не доводите тогда игру до неё, решайте свои задачи в основное время или в крайнем случае в дополнительное.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Сборная Испании Чм-2022 Шамиль Лахиялов Луис Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.12.22 в 18:00
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
8.00 4.80 1.42
Видео
09.12.22 в 22:00
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
3.50 3.20 2.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
13:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алдонин назвал фаворитов ЧМ-2022
13:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Холанн назвал свою футбольную мечту
13:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бобёр: «Будет классно, если Месси станет чемпионом мира»
13:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам ответил на вопрос об уходе из сборной Франции
13:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Смородская отреагировала на предложение Венгера проводить ЧМ зимой
13:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Павлюченко: Проводить ЧМ зимой? Это неправильный подход
13:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уайт покинул расположение сборной Англии из-за ссоры с ассистентом Саутгейта
13:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джеррард: «Хендерсон великолепен на поле и за его пределами»
13:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рой Кин: «Не понимаю, как Тите может танцевать, когда в 10 метрах от него стоит тренер соперника»
13:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Филлипс: «Мы очень счастливы, что Стерлинг вернулся в расположение сборной»
13:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Олич: Модрич волшебно работает с мячом
13:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Олич заявил, что сборная Хорватии не боится бразильцев
12:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мендеш летом предлагал «Барселоне» купить Рамуша на случай, если команду покинет Депай
12:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселона» следит за Рамушем ещё с начала сезона
12:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ферран Торрес: «Чемпионат мира очень рано закончился для сборной Испании, но нам нужно двигаться дальше»
Все новости
Рекомендуем