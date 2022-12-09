Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал вылет сборной Испании с чемпионата мира в Катаре на стадии 1/8 финала. Напомним, «фурия роха» проиграла сборной Марокко 0:3 по пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время.

- Самая главная проблема сборной Испании, я думаю, заключалась в том, что она приехала на чемпионат мира не выигрывать Кубок мира, а показывать, как она умеет играть в футбол, как она может держать мяч по 70-80 процентов игрового времени. Но какова главная цель футбола? Забивать голы, а не катать мяч от одного защитника к другому защитнику, от одного полузащитника к другого полузащитнику и так далее. Наслаждаться надо не этим, а забитыми мячами и победами. За свою философию, на мой взгляд, испанцы и поплатились. Поэтому отставка Луиса Энрике неудивительна.

Судя по потенциалу испанских футболистов, они могли выступить на чемпионате мира лучше. Нынешнюю сборную Испании сравнивают с той, которая брала титулы, в которой играли Фернандо Торрес, Иньеста, Хави. Говорят, что сейчас есть Педри, есть Гави, но это молодые футболисты, не готовые на сегодняшний день выигрывать тяжёлые матчи. Испанцы наступают на одни и те же грабли не первый раз: с прошлого чемпионата мира они тоже вылетели по пенальти, как и с последнего чемпионата Европы. Ну если вы знаете, что не можете выигрывать серию пенальти, не доводите тогда игру до неё, решайте свои задачи в основное время или в крайнем случае в дополнительное.