Ферран Торрес: «Чемпионат мира очень рано закончился для сборной Испании, но нам нужно двигаться дальше»

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес в очередной раз прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира. Напомним, «красная фурия» остановила свои выступления на турнире, проиграв в серии пенальти сборной Марокко со счётом 0:3.

«Чемпионат мира очень рано закончился для сборной Испании, но нам нужно двигаться дальше. Мы выслушаем конструктивную критику и сделаем свои выводы. Хочу пожелать удачи Луису де ла Фуэнте, а также сказать спасибо Луису Энрике и его тренерскому штабу», – цитирует Торреса Barca Universal.

Напомним, в последних трёх чемпионатах мира сборная Испании не смогла дойти дальше ⅛ финала.