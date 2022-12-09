Флик не жалеет, что не вызвал Хуммельса в сборную Германии на чемпионат мира

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не жалеет, что не вызвал защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса на чемпионат мира в Катаре, где немцы по итогу вылетели на стадии группового этапа, заняв третье место в квартете с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

Согласно данным от журналиста Керри Хау, Флик осознавал, что его команда действует в чересчур атакующей манере, оставляя соперникам много пространства. Тем не менее, тренер уверен, что даже с присутствием Хуммельса в обороне у сборной Германии всё равно возникали бы свободные зоны.

Напомним, недавно официально стало известно, что Флик останется у руля сборной Германии. Ханс-Дитер будет руководить командой на домашнем Евро-2024.