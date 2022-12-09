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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Ложь превыше всего в этом мире» - Онана процитировал Оруэлла, комментируя свой отъезд с ЧМ

09 Декабря 2022 • 03:49 Комментировать

Сборная Камеруна регулярно попадает в финальную часть чемпионатов мира - и первой своей задачей всегда ставит скандал. То нет мячей для тренировок, то нет призовых для игроков, то нет футболок с рукавами.

Вот и в Катаре все прошло по тому же сценарию - основной голкипер команды Андре Онана рассорился с главным тренером и покинул команду досрочно. Разумеется, его начали доставать вопросами о том, что случилось. Онана ответил всем любопытствующим цитатой из Джорджа Оруэлла:

- В мире, в котором ложь значит больше всего, сказать правду - это революция. Время расставит все по своим местам, - написал Онана. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Андре Онана
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