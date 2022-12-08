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​Почему карьера Роналду фактически завершена здесь и сейчас

08 Декабря 2022 • 23:11 Комментировать

Криштиану Роналду сделал себе имя в мировом футболе в «Манчестер Юнайтед», поэтому с его возвращением на «Олд Траффорд» связывали большие ожидания. Впрочем, уже через 15 месяцев Роналду ушёл из «МЮ», причём со скандалом – незадолго до разрыва контракта португалец дал резонансное интервью, в котором катком прошёлся по клубу и некоторым его представителям.

Казалось, что проблемы Роналду затрагивают исключительно клубный футбол, но нет – в расположении сборной Португалии всё продолжилось. Сначала Криштиану возмутился решением о своей замене, а потом он потерял место в основном составе. При этом фанаты португальской сборной в большинстве своём поддержали решение Фернанду  Сантуша. Незадолго до игры против Швейцарии авторитетное издание A Bola запустило опрос о том, должен ли Роналду выходить в стартовом составе Португалии. 70% участников опроса ответили «нет».

В чём же проблема нынешнего Роналду? Похоже, всё дело в нежелании принять объективную реальность. Через несколько месяцев Криштиану исполнится 38 лет, и он уже не может стабильно показывать топ-уровень. Да, Роналду в порядке физически, да, Криштиану может выдать яркий матч или даже серию ярких матчей, но он уже не способен тащить свои команды в каждой игре. Роналду не будет тем, вокруг кого тренер топового европейского клуба будет строить команду. Непринятие этого факта, желание быть номером один, намерение проводить по 90 минут во всех играх – всё это раздражает Криштиану и создаёт вокруг него негативную атмосферу, что может влиять и на команду.

Лучшим вариантом для Роналду было бы принять новую реальность и перестроиться. Осознать, что пришло время переходить на вторые роли и быть лидером уже в другом формате. Играть меньше, быть наставником для молодых игроков, помогать тренеру.  В общем, делать примерно то, что сейчас в «Милане» делает Златан Ибрагимович. Но, похоже, Роналду на такую роль не согласится. Некоторые черты характера, который помогли Криштиану стать одной из главных звёзд в спортивном мире, теперь, на закате карьеры, мешают португальцу. Отсюда – недовольства и скандалы.

Поскольку изменить своё мышление Роналду не сможет, можно говорить о том, что карьера звёздного форварда фактически завершена. Конечно, Криштиану может ещё не один год успешно выступать в условной Саудовской Аравии, где вокруг него будут готовы построить не то что команду, а и весь чемпионат, но говорить о футболе самого высокого уровня, о топ-клубах, не приходится. Здесь нынешний Роналду будет больше мешать своими капризами.  

Александр Тихий

Звёздная карьера Роналду...
завершена, пора в Саудовскую Аравию не завершена, он ещё может играть на топ-уровне
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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Португалии
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