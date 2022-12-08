Григорян высказался о работе Энрике на посту наставника сборной Испании

Российский тренер Александр Григорян высказался об игре сборной Испании под руководством бывшего главного тренера команды Луиса Энрике.

«Стиль, который ранее пытался проповедовать Энрике со сборной Испании, он вообще никому не понятен. Эксперты говорят, что современный футбол не предусматривает того катания ваты, которое устроил Энрике», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

По мнению специалиста, не стоит делать такие выводы, ведь Испания могла пройти Марокко и дойти до полуфинала, тогда бы все говорили, что футбол Энрике имеет право на существование.

Напомним, сборная Испании проиграла Марокко (0:0, 0:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира и покинула турнир.