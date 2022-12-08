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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Триппьер назвал 3 матча, которые не может пересмотреть

08 Декабря 2022 • 19:42 Комментировать

Защитник сборной Англии Киран Триппьер выбрал три матча в своей карьере, которые он не может пересмотреть из-за болезненных воспоминаний, связанных с результатом.

В список вошли два матча сборной Англии – против Хорватии (полуфинал чемпионата мира – 2018) и против Италии (финал Евро-2020). Также в список попал матч «Тоттенхэма» против «Ливерпуля» (финал Лиги чемпионов – 2019).

«После первого тайма матча против Хорватии у меня было ощущение, что мы могли вести 3:0, и игра могла бы закончиться», - рассказал Триппьер Goal.com.  Ту игре англичане проиграли по итогам экстра-тайма со счётом 1:2.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти, а в финале Лиги чемпионов – 2019 «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» 0:2.

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Тоттенхэм Сборная Англии Киран Триппьер
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