​Луис Энрике отреагировал на уход из сборной Испании

В четверг было объявлено об уходе Луиса Энрике с должности главного тренера сборной Испании. Спустя несколько часов специалист сделал публикацию в социальных сетях.

«Футболисты были образцовыми в своём поведении и в верности идее. Мне жаль, что я не смог помочь вам сильнее», - написал Энрике. Тренер также отметил работу своего штаба и добавил, что для него было чем-то особенным работать в сборной Испании.

Кроме того, Луис Энрике поблагодарил болельщиков за поддержку, а также попросил их поддерживать нового тренера – Луиса де ла Фуэнте.

Напомним, что сборная Испании вылетела с чемпионата мира уже на стадии 1/8 финала, проиграв Марокко по пенальти.