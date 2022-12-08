​Бергоми: Италия попала бы в четвертьфинал чемпионата мира

Известный в прошлом итальянский футболист Джузеппе Бергоми высказался насчёт отсутствия сборной Италии на чемпионате мира.

«Это печально для парней, которые выигрывали Евро. У сборной Италии хороший состав, есть отличные молодые футболисты. Думаю, если бы мы были на чемпионате мира, то точно оказались бы в восьмёрке лучших», - сказал Бергоми Sportitalia.

Напомним, что сборная Италии не смогла пройти отбор на чемпионат мира – 2022. Команда Роберто Манчини в первом стыковом матче сенсационно проиграла Северной Македонии. Что до основной части отборочного цикла, то там итальянцы пропустили вперёд себя Швейцарию.