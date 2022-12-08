Бывший футболист «Локомотива» Неманья Вучичевич оценил выступление сборной Сербии на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

- Прошло уже много времени после того, как сборная Сербии покинула чемпионат мира, теперь мне проще дать оценку. Я очень горжусь тем, что сборная Сербии вообще попала на турнир, мы проделали очень большой путь, чтобы там оказаться. Быть на чемпионате мира очень важно, его смотрят много людей, которые не всегда включают футбол, а тут знакомятся с новыми странами и игроками. Повторюсь, я горд тем, что сборная Сербии играла там.

- Чего не хватило команде?



- К сожалению, очень сильно сказались травмы, в том числе и мелкие. Ряд футболистов подошел к турниру с серьезными проблемами, как, например, Влахович, Костич и Митрович, а были и те, у кого были не самые серьезные повреждения, но они также влияли. Физическое состояние игроков было не лучшим, команда не была в едином функциональном состоянии. Мы никогда не узнаем, что было бы, если бы все лидеры подошли к турниру в отличной форме. Есть и еще один момент, мне не очень понравилось, что в матче против сборной Бразилии мы играли в слишком оборонительный футбол. Мы уже пробовали делать так в отборе на чемпионат мира, получилось плохо, поэтому вернуться к такой тактике, на мой взгляд, было не лучшим решением. Для психологического состояния команды был бы лучше проигрыш без отхода от своего плана, тем более мы все равно уступили.

- Драган Стойкович останется на посту главного тренера?



- Почти уверен, что останется. Сразу же после турнира он дал пресс конференцию, на которой подробно объяснил, что пошло не так, что не получилось и, самое главное, как видит развитие команды в дальнейшем. Думаю, что это всех устроило, — сказал Вучичевич сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».