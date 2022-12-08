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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Боксёр Тайсон Фьюри высказался о проблемах Роналду

08 Декабря 2022 • 17:38 Комментировать (1)

Непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри высказался о проблемах Криштиану Роналду – звёздный форвард оказался без клуба и даже выпал из основного состава сборной Португалии.

«Роналду сейчас 37. У него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты. Но даже Роналду сейчас скатывается. Фактор возраста никого не будет ждать, как бы вы не жили. Ты можешь не выпивать алкоголь, можешь не бегать по твёрдым поверхностям… Кем бы ты ни был, возраст в конце концов до тебя доберётся», - сказал Фьюри talkSPORT.

Сборная Португалии с Криштиану Роналду сейчас готовится к матчу 1/4 финала чемпионата мира против Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Тайсон Фьюри
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Комментарии (1)
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ингерман
08 Декабря 2022 в 17:42
ай.. ты ента другому скажи.. А-ха-ха-ха! )))
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