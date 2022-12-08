Гоцук: «Сборная Германии была лучшей, но только до штрафной»

Защитник Кирилл Гоцук, который является игроком «Пари НН», прокомментировал провальное выступление сборной Германии на чемпионате мира в Катаре. Подопечные Ханса-Дитера Флика завершили борьбу на групповой стадии турнира.

«Удивлен вылетом Германии. Немцы считались фаворитами в своей группе, но результат оказался плачевным. Потому что Германия была лучшей, но только до штрафной», - передает слова Гоцука пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода.

Сборная Германии играла в одной группе с национальными командами Японии, Испании и Коста-Рики. «Бундестим» финишировала в этом квартете на третьей строчке.