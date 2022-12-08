Генич больше не будет комментировать матчи чемпионата мира

Футбольный комментатор Константин Генич посредством своего телеграм-канала заявил, что больше не будет комментировать матчи чемпионата мира – 2022.

«С финальным свистком матча Аргентина - Австралия мой комментаторский ЧМ-2022 закончен. Хоть исторический гол Месси озвучил. Никаких вопросов. Всем спасибо», - говорится в публикации комментатора.

Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В ближайшие дни на мундиале состоятся поединки четвертьфинальной стадии турнира.

Действующими чемпионами мира являются французы, победившие на ЧМ-2018 в России.