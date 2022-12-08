Радченко: «Было известно ещё до ЧМ, что Энрике подаст в отставку»

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал уход Луиса Энрике с поста наставника сборной Испании.

«Мне кажется, было известно еще до ЧМ, что Энрике подаст в отставку. Если на этом чемпионате был бы хороший результат, может быть, Луис Энрике и остался бы», — приводит слова Радченко Sport24.

По мнению специалиста, испанцы неудачно сыграли на чемпионате мира, поэтому решение о смене главного тренера команды было предсказуемым.

Напомним, сборная Испании заняла второе место в своей группе, пустив вперед Японию. В 1/8 финала турнира бывшие подопечные Энрике проиграли Марокко (0:0, 0-3 по пенальти) и покинули ЧМ.