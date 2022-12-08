Мостовой — об уходе Энрике из сборной Испании: «Он правильно сделал»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал отставку Луиса Энрике с поста наставника сборной Испании.

«Луис правильно сделал — в таких ситуациях так и надо поступать. Так поступили уже ряд тренеров на этом чемпионате мира. Я понимаю Луиса Энрике, он хороший тренер и человек», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт заявил, что было много претензий к игре национальной команды, в каждом матче их игра ухудшалась, в этом есть вина тренера.

Напомним, сборная Испании заняла второе место в своей группе на чемпионате мира, а в 1/8 финала проиграла Марокко (0:0, 0:3 по пен.) и покинула турнир.