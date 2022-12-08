​Черчесов: «Если перейдём в Азию, обратной дороги может не быть десятилетиями»

Бывший рулевой национальной сборной России Станислав Черчесов поделился своими мыслями о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее глава РФС Александр Дюков говорил о том, что переход из УЕФА в АФК будет обсуждаться на заседании исполкома.

По словам Черчесова, принимать решение нужно взвешенно. Тренер понимает, что без официальных матчей игроки теряют мотивацию, но при этом он не поддерживает резкие движения.

«Надо понимать, что если перейдём в АФК, то это не на один год, обратной дороги может не быть десятилетиями. И кто при этом даст гарантии, что после перехода в Азию Россию пустят на международные турниры?» - высказался Черчесов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».