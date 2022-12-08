​Анчелотти задали вопрос, в чём проблема Роналду

Криштиану Роналду переживает непростой период. Его проблемы перенеслись из «Манчестер Юнайтед», откуда он ушёл, в сборную Португалии. На последний матч чемпионата мира Роналду даже не попал в основу. Комментарий насчёт звёздного игрока дал известный тренер Карло Анчелотти.

«В чём проблема Роналду? Я не знаю. Возможно, он всё ещё чувствует себя 20-летним. На протяжении всей карьеры он заботился о своём здоровье, и он чувствует себя прекрасно, но сейчас конкуренция стала жёстче.

Я работал с Роналду два года, и у меня не было с ним проблем. Наоборот, он решал мои проблемы, забивая по голу за игру. Он хорошо тренировался и заботился о каждой детали. С ним было очень легко работать. Это исключительный игрок», - сказал Анчелотти Corriere Dello Sport.