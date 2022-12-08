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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Луис Энрике больше не тренер сборной Испании официально

08 Декабря 2022 • 14:42 Комментировать (2)

На сайте Королевской испанской футбольной федерации была размещена информация о том, что Луис Энрике покидает должность главного тренера сборной Испании.

«Для испанской сборной должен начаться новый проект с целью продолжения прогресса, достигнутого в последние годы Луисом Энрике и его штабом», - говорится в заявлении.

Федерация поблагодарила Луиса Энрике за проделанную работу и пожелала успехов в его будущих профессиональных проектах.

Напомним, что сборная Испании на днях проиграла сборной Марокко в серии послематчевых пенальти и вылетела с чемпионата мира уже на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис Энрике
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Комментарии (2)
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aegur
08 Декабря 2022 в 14:55
Продолжение прогресса-звучит оптимистично))
HG2017
08 Декабря 2022 в 15:05
Не ну по сравнению с 2014м-16м же прогресс какой никакой! постепенно так и не 0-3, а 1-4 будут по пенальти проигрывать лет через 10!! Главное правильный подход и больше девочек - ла масия же резиновая - вон там сколько разных бальде!
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