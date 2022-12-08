На сайте Королевской испанской футбольной федерации была размещена информация о том, что Луис Энрике покидает должность главного тренера сборной Испании.

«Для испанской сборной должен начаться новый проект с целью продолжения прогресса, достигнутого в последние годы Луисом Энрике и его штабом», - говорится в заявлении.

Федерация поблагодарила Луиса Энрике за проделанную работу и пожелала успехов в его будущих профессиональных проектах.

Напомним, что сборная Испании на днях проиграла сборной Марокко в серии послематчевых пенальти и вылетела с чемпионата мира уже на стадии 1/8 финала.