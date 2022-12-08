Винисиус: «Анчелотти мне как отец»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «королевского клуба» Карло Анчелотти. Напомним, итальянский специалист заметно поднял показатели результативности Винисиуса после своего прихода в команду летом 2021 года.

«Анчелотти мне как отец. Он очень сильно мне помогает», – сказал Винисиус на пресс-конференции сборной Бразилии.

Завтра Винисиус сыграет за «пентакампеоне» в четвертьфинале чемпионата мира против сборной Хорватии, где выступает его одноклубник по мадридскому «Реалу» Лука Модрич.

На этом чемпионате мира Винисиус отметился 6 голами и 3 ассистами в Ла Лиге.