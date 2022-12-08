В Англии назвали главного фаворита чемпионата мира - 2022

Журналисты авторитетного британского издания The Guardian оценили шансы оставшихся участников чемпионата мира – 2022 на победу в турнире.

Согласно мнению аналитиков, главным фаворитом мундиаля в Катаре является сборная Бразилии. На втором месте в рейтинге расположились действующие чемпионы – французы, а топ-3 замкнула Португалия.

На четвертом месте находится Англия, затем следуют Аргентина и Нидерланды. Самые низкие шансы выиграть чемпионат мира, по оценке Guardian, имеют сборные Марокко и Хорватии.

Мундиаль стартовал в Катаре 20 ноября, а финальный поединок состоится 18 декабря.