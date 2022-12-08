Одна из самых сексуальных футболисток мира сделала выбор между Роналду и Месси

Хорватка Ана Мария Маркович, которая играет за «Грассхоппер» и считается одной из самых сексуальных футболисток мира, выбрала между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Криштиану или Лионель? Роналду. Есть только один седьмой номер», - оставила сообщение Ана Мария в своих социальных сетях.

В настоящий момент Месси и Роналду выступают за свои национальные команды на чемпионате мира – 2022, проходящем в Катаре. Обе сборные пробились в ¼ финала мундиаля. За путевку в полуфинал Аргентина поборется с Нидерландами, а Португалии будет противостоять Марокко.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря.