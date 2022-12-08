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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Быстров: «Португалия без Роналду хорошо смотрится»

08 Декабря 2022 • 02:56 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» и питерского «Зенита» Владимир Быстров считает, что марокканцам не удастся произвести еще одну сенсацию и выбить с турнира португальцев в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. По его мнению, Португалия достаточно легко справится с марокканцами. Напомним, что в 1/8 финала сборная Марокко обыграла в серии послематчевых пенальти испанцев - чемпионов мира 2010 года.

- Марокко поборется, но Португалия без Криштиану хорошо смотрится, а если и Роналду еще с настроением со скамейки выйдет…, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров Сборная Испании Сборная Марокко
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