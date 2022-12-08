Браво: «Не особо смотрю матчи чемпионата мира»

Голкипер чилийской сборной Клаудио Браво признался, что ему тяжело смотреть матчи чемпионата мира - частично в силу разочарования от отсутствия сборной Чили, частично от того, что он занят важными вещами.

Напомним, что сборная Чили снова, как и четыре года назад в России, не смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира.

- У меня не особо есть время смотреть матчи чемпионата мира, я редко включаю телевизор во время игр. Даже рассказать конкретно, какой мне понравился или не понравился матч, не смогу. Я провожу много времени с детьми сейчас, обучаю их, - цитирует Браво derbyderbyderby.it.