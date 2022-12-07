Нигматуллин назвал недостатки сборных Франции и Бразилии

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин рассказал, какие недостатки он видит в сборных Франции и Бразилии. Эти две команды многие считают главными фаворитами мундиаля в Катаре.

Недостатком французов он назвал сильную зависимость от молодой звезды команды – Килиана Мбаппе. А в игре бразильцев многое решает фактор настроения игроков, поэтому они иногда могут просто «валять дурака». Такое, по мнению Нигматуллина, случилось в последнем матче группового этапа против сборной Камеруна (0:1), пишет «Чемпионат».

Сборная Бразилии начнёт выступление в четвертьфинале мундиаля 9 декабря, соперник – сборная Хорватии. Сборная Франции сразится с принципиальным соперником из Англии на день позже.