Сборная Германии провалилась на чемпионате мира – 2022, не сумев выйти из группы. Поговаривали, что Ханс-Дитер Флик может покинуть должность главного тренера Бундестим, но после переговоров с Немецким футбольным союзом стороны решили продолжить совместную работу. Об этом было объявлено официально.

«Мы как команда можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре. Мы упустили большую возможность. Извлечём уроки из этого», - сказал Флик, чьи слова приводит Sport1.

Ханс-Дитер Флик принял сборную Германии после Евро-2020, сменив на посту Йоахима Лёва. По руководством Флика Бундестим провела 19 матчей, в которых одержала 12 побед при 6 ничьих и 2 поражениях.