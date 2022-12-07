​Эксперты назвали лучшего игрока чемпионата мира, Месси на втором месте

Эксперты авторитетного статистического портала Sofascore показали рейтинг лучших футболистов чемпионата мира – 2022 по состоянию на текущий момент, перед решающими стадиями.

На вершине рейтинга расположился полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш, его рейтинг – 8.43. Второй позицией довольствовался лидер сборной Аргентины Лионель Месси, чей рейтинг равен 7.95. Третье место разделили вратарь сборной Польши Войцех Шесны и полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн, их рейтинг составляет 7.93.

Килиан Мбаппе, лучший на текущий момент бомбардир чемпионата мира – 2022, занимает пятое место с рейтингом 7.85.