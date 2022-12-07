​Месси лидирует по дистанции с мячом на чемпионате мира – 2022

Специалисты из Opta воспользовались выходным днём на чемпионате мира, чтобы подготовить порцию статистических данных по итогам матчей, которые уже завершились. Среди прочего, была показана статистика по преодоленной дистанции с мячом. При этом в анализе не учитывались показатели центральных защитников, которые зачастую владеют мячом без сопротивления, когда обмениваются передачами между собой.

На первом месте оказался звёздный аргентинец Лионель Месси – он преодолел с мячом 1187 метров. Вторым идёт испанец Педри (972 метра), а тройку замыкает американец Кристиан Пулишич (956 метров). В топ-5 также попали Лука Модрич (917) и Френки де Йонг (898 метров).