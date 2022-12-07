Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Тухелю была бы интересна работа у руля сборной Германии

07 Декабря 2022 • 17:24 Комментировать

Сборная Германии на втором подряд чемпионате мира не смогла преодолеть даже групповой барьер. Как следствие, Ханс-Дитер Флик может покинуть тренерское кресло Бундестим. Сам тренер хочет остаться и продолжать работу, но решение будет принимать Немецкий футбольный союз.

В случае отставки Ханса-Дитера Флика фаворитом на должность рулевого немецкой сборной станет Томас Тухель. 49-летнему специалисту была бы интересна эта работа, о чём пишет в социальных сетях журналист Кристиан Фальк.

В настоящий момент Томас Тухель находится без работы – в начале сентября его уволили из «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
18:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бернарду Силва: Роналду не создаст проблем в раздевалке
18:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Петржела: «Сантуш - очень сильный и опытный тренер»
17:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Уокер: «Не собираюсь расстилать перед Мбаппе красную ковровую дорожку» 1
17:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тухелю была бы интересна работа у руля сборной Германии
17:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бернарду Силва: «Надеюсь, в финале против нас Месси не сыграет или сыграет очень плохо»
16:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​В Катаре начали разбирать стадион чемпионата мира – 2022
16:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран: Мы сейчас не видим на поле Роналду
16:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин: «Португальцы удивили со знаком плюс в матче со Швейцарией»
16:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Льоренте: «Испания играет хорошо, на последних трёх крупных турнирах мы вылетели лишь в серии пенальти» 2
16:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​«Как Ибрагимович»: Жена высказалась о будущем Жиру
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Инфантино: «Это был лучший групповой этап в истории чемпионатов мира»
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орлов не верит, что сборная России смогла бы выйти из группы на чемпионате мира в Катаре
16:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колыванов: «Португалия может дойти до финала без Роналду» 1
15:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике: «Испания вылетела, теперь посмотрим, что сможет сделать Аргентина»
15:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Данни — о Роналду: «Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных»
Все новости
Рекомендуем