​Тухелю была бы интересна работа у руля сборной Германии

Сборная Германии на втором подряд чемпионате мира не смогла преодолеть даже групповой барьер. Как следствие, Ханс-Дитер Флик может покинуть тренерское кресло Бундестим. Сам тренер хочет остаться и продолжать работу, но решение будет принимать Немецкий футбольный союз.

В случае отставки Ханса-Дитера Флика фаворитом на должность рулевого немецкой сборной станет Томас Тухель. 49-летнему специалисту была бы интересна эта работа, о чём пишет в социальных сетях журналист Кристиан Фальк.

В настоящий момент Томас Тухель находится без работы – в начале сентября его уволили из «Челси».