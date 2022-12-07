​Бернарду Силва: «Надеюсь, в финале против нас Месси не сыграет или сыграет очень плохо»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва пошутил по поводу теоретического финала чемпионата мира между своей командой и сборной Аргентины. В таком случае португальцам придётся встретиться с Лионелем Месси.

«Месси – это Месси. Все знают, на что способен этот футболист», - высказался португалец. «Надеюсь, если мы будем играть против Аргентины в финале, то Месси не сыграет или сыграет очень плохо», - добавил Силва со смехом.

На стадии 1/4 финала чемпионата мира сборная Аргентины будет играть против Нидерландов 9 декабря. А сборная Португалии на следующий день сыграет против Марокко.