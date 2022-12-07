​В Катаре начали разбирать стадион чемпионата мира – 2022

Для «Стадиона 974» чемпионат мира закончился после семи проведённых на нём матчей. Теперь эту арену, состоящую из 974 мусорных контейнеров, разберут. Процесс начался в среду, о чём рассказывает ТАСС. К стадиону уже подогнали технику для проведения соответствующих работ.

Стоит сказать, что на «Стадион 974» после одного из матчей жаловались футболисты сборной Бразилии. Их не в полной мере устроило качество газона. Представители бразильской команды говорили, что травяной покров арены бедноват.

Следующие матчи чемпионата мира – 2022 пройдут 9 и 10 декабря. В эти дни состоятся матчи 1/4 финала турнира.