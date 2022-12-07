Криштиану Роналду, похоже, переживает худший период в своей карьере. Почти 3/4 читателей авторитетного португальского издания A Bola проголосовали за то, что Роналду не место в основном составе сборной Португалии. Вряд ли Фернанду Сантуш руководствовался этим опросом, но он не выпустил звёздного игрока на матч со Швейцарией с первых минут. Как следствие, Гонсалу Рамуш, заменивший Роналду в старте, забил три гола, а Португалия победила 6:1. Криштиану, кстати говоря, вышел на поле по ходу второго тайма, но отметился лишь голом из явного офсайда.

На фоне Криштиану Роналду Лионель Месси на мундиале выступает лучше. Аргентинец забил уже три гола, причём два из них были очень важными, и отдал результативный пас. В сети появился весёлый мем на тему сравнения Роналду и Месси. На одной картинке Лионель тащил сборную Аргентины, а на другой – сборная Португалии тащит рыдающего Криштиану.