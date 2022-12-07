Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия 4
Южная Корея Южная Корея 1
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия 6
Швейцария Швейцария 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Джака: «В эмоциональном плане всегда очень непросто вылетать с чемпионата мира»

07 Декабря 2022 • 12:58 Комментировать

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира. Напомним, «красные крестоносцы» вчера остановили выступления на турнире, разгромно проиграв Португалии 1:6.

«Конечно, в эмоциональном плане всегда очень непросто вылетать с чемпионата мира, но это часть игры. Я знаю, что «Арсенал» сейчас проводит сборы в Дубае. Я отправлюсь туда и начну тренироваться, чтобы поскорее забыть этот турнир», – сказал Джака в интервью после вылета от Португалии.

Сборная Швейцарии уже третий раз подряд вылетает с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сборная Швейцарии Гранит Джака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
13:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Я буду скучать» – Азар написал прощальное письмо фанатам сборной Бельгии
13:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фелиш: «Мой агент не говорит мне о том, что должно случиться»
13:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии официально
13:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Португальский журналист назвал Роналду мешком
13:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Рамуш высказался о Роналду, которого он заменил в основе Португалии
13:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Яя Туре: «Беллингем был звездой во всех матчах сборной Англии на этом чемпионате мира»
12:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джака: «В эмоциональном плане всегда очень непросто вылетать с чемпионата мира»
12:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Джака: «Очень жаль, что Жезус пропустит остаток чемпионата мира»
12:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Губерниев: «Роналду великий, но даже самый великий должен держать удар и не выглядеть истеричкой»
12:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Буну: «Мы должны оставаться сосредоточенными»
12:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Это-О поздравил сборную Марокко с выходом в четвертьфинал чемпионата мира
12:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тен Хаг: «Я очень доволен выступлениями игроков «МЮ» на чемпионате мира»
12:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Буну: «Мы чувствуем любовь и поддержку всех наших болельщиков»
12:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент Амрабата: «Я получаю много звонков по трансферу Софьяна»
11:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рафинья: «Я немного беспокоюсь из-за того, что не забиваю»
Все новости
Рекомендуем