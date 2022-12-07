Джака: «В эмоциональном плане всегда очень непросто вылетать с чемпионата мира»

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира. Напомним, «красные крестоносцы» вчера остановили выступления на турнире, разгромно проиграв Португалии 1:6.

«Конечно, в эмоциональном плане всегда очень непросто вылетать с чемпионата мира, но это часть игры. Я знаю, что «Арсенал» сейчас проводит сборы в Дубае. Я отправлюсь туда и начну тренироваться, чтобы поскорее забыть этот турнир», – сказал Джака в интервью после вылета от Португалии.

Сборная Швейцарии уже третий раз подряд вылетает с чемпионата мира на стадии 1/8 финала.