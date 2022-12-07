​Губерниев: «Роналду великий, но даже самый великий должен держать удар и не выглядеть истеричкой»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев снова высказался о звёздном Криштиану Роналду. Журналист считает, что лидер сборной Португалии должен вести себя иначе.

«А меня, кстати, ничего и не бесит в Роналду! Он великий! Но даже самый великий должен держать удар и не выглядеть публично истеричкой и говном! Вот и всё!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Недавно Криштиану Роналду дал резонансное интервью, в котором подверг критике «Манчестер Юнайтед» и некоторых представителей клуба. В скором времени контракт между Роналду и «красными дьяволами» был расторгнут. В настоящий момент Криштиану числится в списке свободных агентов.

Сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Марокко.