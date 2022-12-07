Тен Хаг: «Я очень доволен выступлениями игроков «МЮ» на чемпионате мира»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что очень доволен игрой футболистов «красных дьяволов» на чемпионате мира в Катаре. Напомним, на стадии четвертьфинала свои выступления продолжат такие игроки манкунианцев, как Маркус Рэшфорд, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Антони, Каземиро, Бруну Фернандеш, Диогу Далот и Лисандро Мартинес.

«Я очень доволен выступлениями игроков «Манчестер Юнайтед» на чемпионате мира. Их качественная игра является хорошим сигналом для клуба. Я слежу за ними и стараюсь всегда жержать связь», – цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».