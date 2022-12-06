Гонсалу Рамуш - автор первого хет-трика на чемпионате мира

Сборная Португалии встречается со сборной Швейцарии, и буквально уничтожает ее - за чуть более чем час игрового времени чемпионы Европы 2016 года забили сопернику уже пять мячей. Три из них на свой счет записал человек, который заменил в стартовом составе Криштиану Роналду - Гонсалу Рамуш. Как оказалось, он записал на свой счет первый хет-трик текущего чемпионата мира, ибо в групповом раунде подобного достижения никому добиться не удалось.

Следить за событиями игры между сборными Португалии и Швейцарии можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.