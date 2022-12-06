Берешиньски: «Мбаппе - демон, что можно было поделать против него?»

Защитник польской сборной Бартош Берешиньски вернулся в Италию, ему предстоит включаться в работу «Сампдории» после всех впечатлений на Кубке мира, который для польской сборной закончился в 1/8 финала вследствие поражения от сборной Франции - действующего чемпиона мира, следует заметить. Берешиньски считает, что его команда мало что могла сделать против французов.

- Это был закономерный эпилог. Что мы могли поделать против сборной Франции? Мы хорошо провели первый тайм, но не смогли забить, за что нас и наказали. Мбаппе - просто демон, он орудовал на моей части поля, и я убедился в этом лично, - цитирует Берешиньски Repubblica.