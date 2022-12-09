Как играли сборные Англии и Франции играли между собой на чемпионатах мира

История противостояния супердержав Англии и Франции уходит корнями глубоко в Средние века, когда эти страны постоянно враждовали между собой. Неслучайно спустя столетия, уже в наши дни, если на территории Франции вы обратитесь к местному населению на английском языке, в лучшем случае ваш собеседник сделает вид, что вас он не расслышал и поспешит покинуть место встречи. Подобное поведение не является актом неуважения к вам лично, просто на родине Робеспьера и Бальзака всячески не хотят замечать ничего из того, что связано с народом Шекспира и Елизаветы II…

Разумеется, такие настроения не могли не перенестись с военных полей на поля футбольные. Первый официальный товарищеский матч между Англией и Францией состоялся 1 ноября 1906 года. Родоначальники футбола в те времена не знали себе равных, сметая всех и вся на своём королевском пути. Результат 15:0 не вызвал удивления. Чуть более года спустя соперники вновь встретились друг с другом. И на этот раз, 23 марта 1908 года, была одержана самая крупная победа в этом противостоянии – 20:0. Результат, который вряд ли будет повторён.

В финальных стадиях чемпионатов Европы и мира соперники пересекались семь раз. Если на континентальных турнирах соперники сохраняют паритет: зафиксировано три ничейных результата и в активе у каждой из команд по одной победе, то на мировых футбольных форумах две очные встречи завершались викторией северян.

20 июля 1966 года перед заключительным третьим туром группового этапа хозяева чемпионата мира англичане имели в своём активе три очка, в то время как французы довольствовались одним. Для продолжения борьбы им необходима была только победа. Набирающая ход от матча к матчу английская футбольная машина не оставила «трёхцветным» ни единого шанса, победив со счётом 2:0, а оба мяча забил нападающий «Ливерпуля» Роджер Хант.

Также дубль оформил лучший игрок поединка в составе англичан в следующем поединке, который состоялся спустя 16 лет. В первой для обеих команд игре группового этапа Брайан Робсон открыл счёт, когда секундная стрелка не успела сделать ещё полный круг. Команда «трёхцветных», в составе которой выступали Мишель Платини и Жан Тигана, отыгралась ещё в середине тайма. Отличился Солей. Всё определилось после перерыва, когда всё тот же Робсон вновь вывел родоначальников футбола вперёд в счёте на 67-й минуте. Подопечные Мишеля Идальго завладели инициативой. Казалось, вот-вот – и счёт вновь станет равным. Но французам не хватило везения, а точку за семь минут до финального свитка поставил Маринер.

Как оказалось впоследствии, несмотря на выход с первого места с максимумом набранных очков, этот результат не позволил англичанам пройти дальше второго этапа и пробиться в полуфинал. Справедливости ради стоит отметить, что им противостояли далее неудачно проведшие групповой этап испанцы и немцы. В то время как французы оторвались на австрийцах и североирландцах, а в полуфинале выдали «матч века» с теми же немцами, когда, ведя 3:1 в дополнительное время, всё же уступили по пенальти 8:7. Триумф у звёздной французской дружины состоялся через два года, когда они стали победителями чемпионата Европы-1984, прошедшего у них на родине.

Победа в матче группового этапа чемпионата мира 1982 года стала последней для англичан. Вот уже сорок лет в официальных поединках чемпионатов мира и Европы они не знают вкуса победы в противостоянии с французами. Будет ли положен конец этой истории в грядущую субботу?

Константин Лицин