​Это’О извинился после удара фаната ногой

Известный в прошлом футболист Самюэль Это’О опубликовал заявление после появления в сети видео, на котором он бьёт фаната ногой. Сообщалось, что блогер из Алжира спровоцировал Это’О, задав ему вопрос о том, зачем он подкупил судью в стыковом матче Камеруна против Алжира весной. Это’О, как известно, сейчас возглавляет Федерацию футбола Камеруна.

«Я хотел бы извиниться за то, что вышел из себя и отреагировал так. Приношу извинения за этот досадный инцидент. Обязуюсь впредь не реагировать на провокации некоторых алжирских болельщиков», - говорится в заявлении Это’О.

Это’О подчеркнул, что Камерун обыграл Алжир в драматичном ответном матче в честной борьбе, несмотря на апелляции.