​Только один клуб сделал предложение Роналду

Уже пару недель звёздный Криштиану Роналду числится в списке свободных агентов. Накануне в прессу просочилась информация о том, что португалец в первый день 2023 года станет игроком «Аль-Насра», но несколько авторитетных источников опровергли наличие договорённости между сторонами. Предложение от «Аль-Насра» у Роналду действительно есть, но любое решение нападающий будет принимать уже после чемпионата мира.

Как сообщает ESPN, пока что только «Аль-Наср» сделал предложение Криштиану Роналду. Других вариантов у звёздного португальца нет.

Ранее появлялась информация о том, что Криштиану Роналду предпочитает остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов.