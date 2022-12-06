Мбаппе прямо сейчас является лучшим бомбардиром Лиги 1, Лиги чемпионов и чемпионата мира

Килиан Мбаппе проводит отличный сезон. На текущий момент талантливый нападающий из «ПСЖ» является лучшим бомбардиром сразу трёх крупных турниров – чемпионата Франции, Лиги чемпионов и чемпионата мира – 2022.

Мбаппе забил 12 голов в нынешнем сезоне Лиги 1, 7 голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов (как и Мохамед Салах) и 5 голов на текущем чемпионате мира.

Сборная Франции пробилась в четвертьфинал чемпионата мира – 2022 и готовится к матчу против Англии. Команды разыграют путёвку в 1/2 финала в субботу, 10 декабря.

Добавим, что весной текущего года Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» - теперь он рассчитан до средины 2025 года.