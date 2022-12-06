​Блогер, которого ударил Это’О, уже провоцировал камерунцев

В сети появилось видео, на котором известный в прошлом футболист Самюэль Это’О бьёт ногой болельщика около стадиона в Катаре. Сообщалось, что пострадавшим оказался блогер из Алжира. Ему досталось за вопрос о том, зачем Это’О – глава Федерации футбола Камеруна – подкупил судью в стыковых играх за билет на мундиаль. Там, напомним, камерунцы играли как раз с алжирцами.

Теперь в сети появилось новое видео, снятое несколько дней назад. На нём блогер, которого ударил Это’О, общается с несколькими фанатами из Камеруна. Он задаёт им вопрос о том, что камерунцы пробились на мундиаль за счёт подкупа судьи. Как видим, горе-блогер уже провоцировал представителей Камеруна, что, впрочем, вряд ли оправдывает Это’О.